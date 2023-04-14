В Беларуси готовят площадки для стратегического ядерного оружия — министр обороны РБ

Хренин заявил, что для ответа в случае "продолжения враждебной риторики" Запада Беларусь подготовила технику, самолеты, способные нести ядерные боеприпасы, и получила от России комплекс "Искандер".

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин угрожает, что "при необходимости" страна готова разместить на своей территории стратегическое ядерное оружие. Говорит, что готовят площадки.

Об этом он сказал в пятницу, 14 апреля, сообщает пропагандистское агентство Белта.

Хренин заявил, что для ответа в случае "продолжения враждебной риторики" Запада Беларусь подготовила технику, самолеты, "способные нести ядерные боеприпасы", и получила от России комплекс "Искандер", "способный применять ракеты с ядерными боеголовками".

"Если нужно, мы будем иметь и стратегическое ядерное оружие. И мы уже занимаемся подготовкой существующих площадок. И если враждебная риторика продолжится, это будет следующий шаг", — сказал Хренин, пригрозив, что "в силу будем отвечать только силой".

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу 10 апреля попросил у России гарантии безопасности для своей страны. Диктатор также рассказал о своей договоренности с Владимиром Путиным.

Читайте также: