В Беларуси из полигона сбежали российские мобилизованные: подробности

В Беларуси из полигона близ города Барановичи скрылись российские мобилизованные. Их уже разыскивает военная полиция.

Об этом сообщает белорусский телеграмм-канал "Мотолько Помоги".

По данным белорусских активистов, из полигона у Барановичей сбежали 3-4 российских мобилизованных. У одного из оккупантов при себе был автомат Калашникова.

Военные оккупационной армии подтвердили инцидент. Они рассказали, что одного из беглецов зовут Максим. 30 ноября россиян видели в 20 километрах от полигона, возле Барановичей. В белорусском городе находится военная полиция, которая разыскивает мобилизованных россиян.

Подробности инцидента не разглашают.

Роль Беларуси в войне против Украины

24 февраля с территории Беларуси в Киев двинулась российская оккупационная армия. Это государство активно помогает России в войне против Украины: размещает у себя кафиров, предоставляет военное оружие. Кроме того, в Беларуси есть российские ракетные системы, из которых оккупанты активно обстреливают Украину.

Военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергей Грабский считает, что усиливается так называемая воздушно-космическая группировка объединенных сил Беларуси и России, которая может представлять угрозу для северных регионов Украины. Но о наступлении пока речь не идет.

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