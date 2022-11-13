В Беларуси МиГ-31К проводит тренировочные полеты с гиперзвуковой ракетой: в чем опасность.

Российский МиГ-31К, уже дважды 13 ноября поднимавшийся в небо над Беларусью, проводит тренировочные полеты с ракетой "Кинжал".

Об этом заявила мониторинговая группа "Беларуски Гаюн" со ссылкой на фотоподтверждения.

Указывается, что МИГ-31К ВКС РФ с регистрационным номером RF-92339, летавшим над Беларусью в сопровождении истребителя из Барановичей, проводил полеты, неся на себе гиперзвуковую аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал".

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Мониторинговая группа также опубликовала фотографию, на которой МиГ-31К ВКС РФ под номером RF-92339 несет на себе ракету "Кинжал", и отметила, что это фото впервые визуально подтверждает, что МиГ-31 с номером RF-92339 был переоборудован в модификацию. (может нести на себе "Кинжал"). Ранее такая информация была лишь о RF-92462.

Наблюдатели выражают убеждение, что и находящийся в "Мачулищах" третий МиГ-31К с номером RF-92333 также может нести на себе ракету Х-47М2 "Кинжал".

"16 октября мы подтвердили, что в Беларусь прибыли именно три самолета спец.модификации Миг-31К, которые могут нести на себе гиперзвуковые аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и способны запускать их на расстоянии 2000 км. Тогда же мы писали, что вместе из Миг-31К в Беларусь могли привезти и гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Предположение было сделано, опираясь на то, что 16 октября на аэродром "Мачулищи" из РФ прилетали три военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС РФ, которые вполне могли привезти ракеты. для запусков с МИГ-31К", — говорится в сообщении.

Напомним, мониторинговая группа "Беларуски Гаюн" также зафиксировала, что из России на белорусский аэродром "Мачулищи" за последние два дня восемь раз прилетали Ил-76 ВКС РФ. По мнению наблюдателей, оккупанты вывозят ракеты из Беларуси в Ростовскую область для снабжения ракетами группировки на Луганском и Донецком направлениях.

В свою очередь, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине 15-16 ноября. Объясняется это тем, что именно на днях на острове Бали будет проходить саммит страны "Большой двадцатки".

Ранее пропагандистские росСМИ сообщили, что Минобороны России заказало в промышленности дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет "Циркон". В дополнительном контракте говорится о нескольких десятках ракет, срок его выполнения – 2023 год.

Кроме того, по данным CNN, Россия готовит опробование торпеды с ядерным зарядом.

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