В Беларуси морги переполнены, трупы россиян везут по железной дороге и хоронят на местных кладбищах — СМИ

Морги в Мозыре и Гомеле переполнены труппами российских оккупантов
В нескольких городах Беларуси морги переполнены телами русских оккупантов. Так, госпитали в Гомеле, Мозыре и Наровле с первого дня войны против Украины начали принимать раненых россиян, а морги – убитых.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Из-за наплыва российских оккупантов, белорусские медики подписали соглашение о неразглашении. Некоторым врачам угрожали увольнением.
Источники издания сообщили, что морги в Мозыре и Гомеле переполнены труппами российских оккупантов. В Мозыре на прошлой неделе их сразу погрузили в поезда "Российской железной дороги".
"Трупов было нереально много! Люди, которые были на станции Мозырь, были просто шокированы количеством тел, загруженных в поезд. Люди начали снимать видео, но военные их догнали и приказали удалить. В селе Каменка под Мозырем кладбище огородили, туда никого не пускали, поставили охрану. Может, там начали хоронить россиян. Особенно возле Каменки-Бокова, где аэродром и большой лагерь россиян", — говорит житель Мозыря.
Госпиталь в Мозыре до сих пор переполнен ранеными, с ранеными россиянами работают абсолютно все врачи, даже узкие специалисты. Между тем, местные жители здесь не могут сделать рентген – их отправляют в детскую больницу.
Также жители Гомеля рассказывают, что автобусы и ПАЗы (с ранеными россиянами) и грузовики "Урал" (с убитыми) – обычное зрелище в областном центре.
"На Урале их трупы везут в аэропорт, а оттуда – в Россию", – рассказывает житель Гомеля.
В Гомельском центре радиационной медицины с начала войны принимали раненых россиян. Туда приехали русские врачи и заняли несколько этажей. Раненых доставляют в госпиталь в Костюковке, больницу скорой помощи и областную клиническую больницу.
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