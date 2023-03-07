В Беларуси может измениться численность войск РФ: в ГПСУ выступили с заявлением

На территории Беларуси фиксировалось около 9-10 тыс. российских военных, но сейчас наблюдается перебрасывание подразделений вооруженных сил РФ, которые проходили в РБ обучения, поэтому количество оккупационных войск в этом направлении может несколько измениться.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга.

По его словам, на территории Республики Беларусь российские военные проходят подготовку и обучение. И раньше ГПСУ фиксировала, что в Беларуси находятся около 9-10 тыс. российских военных. Но их количество может измениться.

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"Сейчас мы фиксируем передислокацию из Беларуси в Россию тех подразделений, которые уже закончили подготовку, поэтому сейчас количество российских военных на этом направлении может несколько измениться. За ситуацией активно следят наши подразделения разведки, в том числе и Государственной пограничной службы, фиксирующие все, что происходит по ту сторону границы", — сообщил Демченко.

По его словам, несмотря на действия врага, сейчас основная задача – сильная оборона на этом направлении и не допустить вторжения. В связи с этим продолжается наращивание оборонных позиций как по линии границы, так и в пограничные. Такие мероприятия проходят по всей протяженности границы с Беларусью – от Волыни до Черниговской области.

Напомним, министр внутренних дел Игорь Клименко убеждает, что угрозы повторного наступления РФ на север Украины не наблюдается. Он отметил, что силы обороны делают все возможное для того, чтобы в случае любого экстремального случая как можно быстрее принять меры и остановить агрессора.

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Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявлял, что ситуация у границы с Беларусью остается контролируемой. Однако из-за присутствия на белорусской территории российских военных она по-прежнему остается "несколько напряженной".

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Владимир Путин продолжает попытки втянуть вооруженные силы Беларуси в войну против Украины. Впрочем, Лукашенко понимает последствия этого шага. По мнению Данилова, у белорусов нет желания воевать против украинцев, а Украина это по достоинству оценивает и не планирует себе военных операций против Беларуси.

Между тем, Беларусь и Россия продлили совместные учения вооруженных сил на территории РБ по меньшей мере до 13 марта.

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