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В Беларуси на аэродроме, откуда взлетают ракетоносцы МиГ-31, раздались два взрыва: подробности

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Беларуси на аэродроме, откуда взлетают ракетоносцы МиГ-31, раздались два взрыва: подробности

Фото: из соцсетей

Дорогу к аэродрому перекрыли беларуские силовики.

В Беларуси в воскресенье, 26 февраля, на военном аэродроме "Мачулищи", откуда взлетают российские ракетности МиГ-31, раздались два взрыва.

Об этом сообщает BYPOL — инициатива, созданная бывшими милиционерами, не поддерживающими режим Лукашенко.

Известно, что из-за взрывов повреждены военно-транспортный самолет РФ и снегоуборочная техника.

По данным беларуских оппозиционеров, у аэродрома наблюдается большое количество белорусских "гаишников" и военных. Что явилось причиной взрыва, пока не сообщают.

Напомним, именно с аэродрома "Мачулищи" в Беларуси часто взлетают носители ракет "Кинжал" МиГ-31. Поэтому в Украине сразу объявляют сигнал воздушной тревоги.

Также в Беларуси со станции Слоним в Гродненской области на российскую станцию Матвеев-Курган, Ростовская область, 25 февраля был отправлен военный эшелон РФ. Выбыло из РБ не менее 43 единиц техники и около 250 человек личного состава.

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Дата публикации
Просмотры
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