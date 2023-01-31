В Беларуси начались "совместные штабные тренировки" с войсками РФ: что известно

Министерство обороны Беларуси заявило о начале "совместной штабной тренировки" вместе с войсками Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РБ.

"Сегодня в Вооруженных Силах Республики Беларусь начинается совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск (сил)", — заявили в Минобороны РБ.

Как говорится в сообщении, в течение недели представители военных ведомств двух стран "отработают вопрос совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет". Тема учений: "Принятие решения на применение региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

Также сообщается, что комплекс "направлен на повышение совместимости органов военного управления двух государств и "является очередным этапом подготовки к совместному оперативному обучению "Щит Союза – 2023", который пройдет на территории России в сентябре 2023 года.

Напомним, по данным Госпогранслужбы, Россия продолжает направлять новые подразделения в Беларусь. Так, армия РФ перебросила новые подразделения в Беларусь для подготовки. Другие уже прошедшие учения военные вернулись в РФ, откуда будут переведены на оккупированные территории Украины, где ведутся бои. Однако ситуация на границе с Белорусью остается полностью контролируемой.

В течение 28-29 января россияне на территории Беларуси продолжили применять авиацию в рамках совместных военных учений.

Совместные учения Вооруженных сил России и Беларуси на территории РБ продлены по меньшей мере до 6 февраля. Общее количество продлений составляет уже 40 недель.

​Читайте также: