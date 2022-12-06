10 тысяч призывников начали обучение в Беларуси: Лукашенко отправляет своих солдат даже в РФ

По словам Сергея Бульбы, сейчас в стране появилась неприятная тенденция – белорусов начали отправлять на учебу в Новгородскую область России.

Минобороны Беларуси объявило о начале занятий по боевой подготовке Вооруженных сил страны. Это плановые учения в результате нового призыва, в рамках которого набрали около 10 тысяч призывников. Беларусь будет заниматься их подготовкой.

Об этом рассказал белорусский оппозиционер и руководитель "Белого легиона" Сергей Бульба в комментарии "24 каналу".

Есть неприятный "звоночек"

Кроме того, часть белорусских полигонов занята российскими "мобиками". По словам Бульбы, сейчас в стране появилась неприятная тенденция – белорусов начали отправлять на учебу в Новгородскую область России.

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"Это еще не свидетельствует, что Александр Лукашенко полноценно отправит белорусов на войну в Украину. Однако есть определенный "звоночек". Была информация, что белорусов отправят куда-то в дальнюю Сибирь, а на их место отправят россиян. К счастью, пока массово такого не наблюдается",– сообщил белорусский оппозиционер.

Бульба рассказал, что в стране и дальше продолжают обучать российских мобилизованных. Так, российским захватчикам отдали новые казармы на обширной военной базе танкистов, расположенной в селе Печи Минской области.

"Более того, российских "мобиков" разбрасывали по полигонам на всей территории Беларуси – от Витебской до Брестской области. Причем попытались сделать это равномерно. То есть нельзя говорить, что они сконцентрированы только у границы с Украиной – они разбросаны по всей Беларуси", — рассказал белорусский оппозиционер.

Белорусы не заинтересованы в наступлении на Украину

Бульба убежден, что пока нет никаких признаков того, что может произойти наступление с территории Беларуси. К тому же на территории страны находится лишь около 32 тысяч мобилизованных – это не та группировка, которая способна к наступлению.

"В то же время белорусы не заинтересованы в наступлении на Украину и, прежде всего, готовятся к своей обороне", — подытожил он.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что заявления о "повторном наступлении из Беларуси" – это информационная спецоперация России против Украины. Буданов считает, что РФ стягивает войска в Беларусь для обороны, а не нападения.

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