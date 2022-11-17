В Беларуси налаживают производство снарядов для ствольной артиллерии и РСЗО — военная разведка

В связи с этим 20-23 ноября запланирован визит белорусской делегации в Иран.

В Беларуси планируют наладить производство снарядов для ствольной артиллерии и РСЗО.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.

"Власти Беларуси ищет возможность налаживания на территории страны производства составных частей для снарядов калибров 152-мм и 122-мм и переход в дальнейшем на замкнутый цикл производства боеприпасов. Также выясняется возможность организации технологического процесса сбора реактивных снарядов калибров 122-мм, 2 мм и 300-мм по импортным составляющим", — говорится в сообщении.

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По данным ГУР, в связи с этим 20-23 ноября запланирован визит белорусской делегации в Иран.

"Перечень вопросов для обсуждения с иранской стороной касается всего цикла производства – от технологии выплавки стали для составных частей боеприпасов до окраски снарядов и тары, используемой для упаковки", — сообщает военная разведка.

Напомним, заместитель руководителя Главного оперативного управления Генштаба, бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что после побега с правого берега Херсонщины оккупационные войска могут перебросить свои подразделения на Донбасс, Запорожское направление или попытаться совершить повторное вторжение из Беларуси на территории Черниговской и Сумской областей.

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