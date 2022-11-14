В Беларуси напечатают 50 тысяч бланков приписных мобилизованных: главное со сводки Генштаба

А в оккупированной Горловке ВСУ поразили пункт управления одного из вражеских подразделений.

Российские оккупанты продолжают оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу реки Днепр. Также они наступают на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 14 ноября.

Чтобы восполнить значительные потери, в военных учебных заведениях, центрах подготовки оккупанты продолжают подготовку мобилизованных. Далее их перебросят в районы ведения боевых действий.

За эти сутки россияне нанесли 2 ракетных и 16 авиационных ударов, совершили 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ситуация по отдельным направлениям:

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Военный комиссариат Брестской области объявил тендер на печать бланков предписаний, мобилизованных в количестве 50 тыс. экземпляров со сроком выполнения заказа до 31 декабря 2022 года.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов.

Также враг совершал обстрелы:

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Амбарное, Анискино, Бударки, Волчанск, Каменка, Сосновка и Яблоновка Харьковской области;

направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Амбарное, Анискино, Бударки, Волчанск, Каменка, Сосновка и Яблоновка Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка и Крахмальное Харьковской области; Макеевка, Невское и Стельмаховка в Луганской области и Невельское и Торское Донецкой области;

и направлениях – из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка и Крахмальное Харьковской области; Макеевка, Невское и Стельмаховка в Луганской области и Невельское и Торское Донецкой области; на Бахмутском направлении – со всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Григорьевка, Клещиевка, Курдюмовка, Северное и Спорное Донецкой области;

направлении – со всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Григорьевка, Клещиевка, Курдюмовка, Северное и Спорное Донецкой области; на Авдеевском направлении – из разнокалиберной артиллерии, по районам Водяного, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского Донецкой области;

направлении – из разнокалиберной артиллерии, по районам Водяного, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского Донецкой области; на Новопавловском направлении – из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Новополь, Павловка и Пречистовка Донецкой области;

направлении – из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Новополь, Павловка и Пречистовка Донецкой области; в Запорожском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновка, Ольговское, Темировка Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Дудчаны, Золотая Балка, Николаевка, Милово и Чернобаевка Херсонской области.

Потери врага

Подтверждено поражение пункта управления одного из подразделений оккупационных войск в Горловке Донецкой области. В результате удара уничтожены 7 грузовых автомобилей и 2 орудия МТ-12 "Рапира". Также 15 захватчиков ранены и повреждены 3 МТ-ЛБ. Информация о погибших уточняется.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили 2 пункта управления, а также 7 районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов

Ранее в Офисе президента объяснили, будут ли замораживать контрнаступление зимой.

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