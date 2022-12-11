В Беларуси обманом снова помогают российским оккупантам: подполье раскрыло детали

В Беларуси на госпредприятиях начали обманом собирать деньги для закупки амуниции и формы воюющим против Украины российским военным.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Средства собирают якобы на нужды "Объединения ветеранов боевых действий на территории других государств". Но, по данным белорусского подполья, фактически эти деньги будут направлены на закупку амуниции и формы мобилизованным оккупантам из РФ.

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"Официально же, средства собирают якобы белорусским военным. Собранием занимается контролируемая белорусским минобороны организация "Объединение ветеранов боевых действий на территории других государств". Она создана в 1995 году, а к основным целям деятельности организации, согласно уставу, относятся социальная защита прав и гарантий ветеранов боевых действий на территории других государств", – говорится в сообщении.

Что происходит в Беларуси

Беларусь является ключевым союзником России и две страны образуют "Союзное государство" с тесными экономическими и военными связями. А с начала полномасштабного вторжения РФ Лукашенко разрешил Путину запускать ракеты и дроны по городам Украины, фактически Беларусь является военной площадкой для РФ. Именно из Беларуси в Украину 24 февраля пошла первая техника.

Сейчас Путин оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот полностью принял участие в войне в Украине, а белорусский диктатор все эти месяцы пытается всячески избегать этого, чтобы не рисковать своей властью, которую он захватил в стране.

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По данным полковника британской армии в отставке Глена Гранта, Россия в Беларуси фактически проводит определенную форму мобилизации, в пределах которой мужчины должны стать на военный учет, а их выезду из страны всячески пытаются помешать. Впрочем, по оценкам Гранта, оккупанты не смогут создать группировку войск, необходимую для повторного нападения на Украину из Беларуси.

Кроме того, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что информация о возможном наступлении Беларуси распространяется намеренно, ведь такими фейками РФ пытается испугать украинцев.

Как стало известно 9 декабря, Беларусь впервые с апреля полностью сняла запрет на посещение лесов на приграничной с Украиной территории. Карта запретов и ограничений посещения лесов стала полностью зеленой. В Гомельском и Мозырском районах Гомельской области все еще присутствуют российские военные.

В настоящее время в Беларуси, по данным эксперта Олега Жданова, фиксируется расположение около 10 тысяч российских военных. Он считает, что россияне не рискнут атаковать украинскую границу, которая превратилась в хорошо укрепленный район, только пехотой. Вероятность наступления станет возможной, если будет накапливаться количество российских войск с техникой и вооружением, и численность этой группировки перевалит за 30 тысяч.

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