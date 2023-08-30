В Беларуси обостряется конфликт между "вагнеровцами" и МВД страны: отказываются работать с преступниками

За последние три недели более 1500 наемников отправились в Африку.

В Беларуси усугубляется конфликт между террористами ППК "Вагнера" и представителями МВД страны. Все это происходит на полигоне Воловщины.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Как стало известно, конфликт между "вагнеровцами" и представителями МВД усиливается, поскольку наемники Лукашенко отказываются работать с террористами.

"Они отказываются работать с бывшими заключенными и преступниками, а кровавый подход к выполнению задач которому учат белорусов, пугает даже псов режима". Уже около 50 инструкторов-террористов покинуло РБ. Основным условием выбытия является подписание контракта с МО РФ и продолжение участия в войне с Украиной. Также за последние три недели более 1500 наемников отбыли в Африку, где Россия также пытается расширить свое влияние”, — рассказали в Центре.

Напомним, что в Беларусь прибыл еще один эшелон российских военных.

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