В Беларуси обвинили Украину в провокациях на границе и рассказали, как будут реагировать на них

В Минобороны Белоруссии заявили, что "провокации" могут "перерасти в пограничные инциденты".

В Беларуси представитель министерства обороны обвинил Украину в провокациях на границе. В частности, Беларусь заявила, что переходит к "адекватному реагированию" и "максимально сдержанной реакции

Об этом пишет Zerkalo.io.

По словам Равенко, на границе Беларуси и Украины сейчас существует высокий риск вооруженных провокаций. Он считает, что они могут "перерасти в пограничные инциденты".

"При этом если раньше провокации нами только фиксировались, то теперь мы перешли к мерам адекватного реагирования на них. Подчеркну, что эта реакция максимально сдержана. Мы понимаем, что от нашей выдержки зависит, останется ли вооруженный конфликт в Украине в текущих рамках или станет ли более масштабным", – говорит Равенко.

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Ситуация на границе с Беларусью

Отметим, что в Беларуси, по данным разведки, продолжается проверка боевой готовности одной из бригад. Украинские военные уверяют, что к возможному наступлению они готовы и не прекращают учебу.

Между тем журналисты получили документ, в котором излагается детальный план того, как Россия планирует получить полный контроль над соседней Беларусью в следующее десятилетие под предлогом "слияния" двух стран.

Белорусский режим принял решение о выслании польских дипломатов из Гродного и Минска. Речь идет об офицере связи польской пограничной службы и двух консулах.

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декватного реагирования на них. Подчеркну, что эта реакция очень сдержанна. Мы понимаем, что от нашей выдержки зависит, останется ли вооруженный конфликт в Украине в текущих рамках или станет ли более масштабным", — цитирует Ревенко издание Zerkalo.io.