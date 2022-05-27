В Беларуси ограничивают въезд и пребывание в приграничной полосе в трех районах, граничащих с Украиной (карта)

В Беларуси вводится ограничение на въезд и временное пребывание в приграничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области, граничащих с границей Украины.
Временные ограничения начнут действовать с 1 июня по 31 августа.
Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.
Вводимые ограничения не распространяются на личности, выполняющие служебные обязанности, участвующие в мероприятиях по охране Государственной границы на указанной территории.
Также в указанный период останавливается выдача пропусков в пограничную полосу на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области.
Напомним, что на Волынском и Полесском направлениях находятся до семи батальонов Вооруженных Сил Беларуси, продолжающих выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы. Кроме того, в Гомельской области развернули маневровую группу радиоэлектронной борьбы из состава армии РБ.
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