В Беларуси отключают Интернет, чтобы скрыть информацию о передвижении российских войск

Белорусам отключают Интернет, чтобы скрыть информацию о передвижении российских оккупационных войск по территории страны.
Впервые полное и частичное ограничение доступа абонентов мобильной связи РБ к Интернету было зафиксировано еще месяц назад – 1 апреля.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
В течение месяца в доступе к сети Интернет были ограничены целые регионы страны. По оценкам военной разведки Украины, отключения пользователей от сети Интернет скоординированы специальными службами.
"Таким образом КГБ Беларуси и ФСБ России пытаются ограничить общение патриотически настроенных граждан и предотвратить распространение информации в социальных сетях о передвижении по территории республики российской военной техники", — говорится в сообщении.
В украинской разведке также добавляют, что аномалии в доступе к Сети в отдельных районах к югу и юго-востоку от Минска указывают на коридор движения военной техники.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 68-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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