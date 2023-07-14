В Беларуси почти не осталось российских военных: что известно

Российская Федерация в пределах ротации вывела практически всех своих военных с территории соседней Беларуси, где они проходили тренировки.

Об этом во время брифинга 14 июля сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Ситуацию на границе с Белоруссией он называет полностью контролируемой. По словам Демченко, количество военных РФ на белорусских полигонах за последнее время уменьшилось. Вместе с тем Москва в дальнейшем использует республику в качестве площадки или полигона для обучения своих подразделений.

"По ту сторону границы мы не видим, чтобы враг имел группировку, необходимую для повторного вторжения в Украину. Несмотря на все, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, потому что Беларусь, к сожалению, продолжает поддерживать Россию в развязанной ею войне против Украины. До недавнего времени мы фиксировали количество (российских военных в РБ – Ред.) на уровне до двух тысяч военнослужащих. На данный момент прошла очередная ротация и практически все российские военные выведены с территории Беларуси", — рассказал спикер ГНСУ.

Впрочем, отмечает Демченко, нельзя исключать, что в ближайшее время на территорию Беларуси могут быть снова заведены очередные подразделения РФ. Но пока пограничники этого не фиксируют.

Кроме того, ГНСУ не наблюдает организованный заведение в Беларусь российских наемников частных военных компаний, о чем ранее отмечалось, ведь РБ готовила площадки для их приемки.

Напомним, в Минобороны Беларуси рассказали, чем "вагнеровцы" будут заниматься в республике. Отмечается, что наемники ПИК будут обмениваться опытом с солдатами регулярной армии на полигонах республики.

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