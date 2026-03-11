В Беларуси подняли войска на "проверку": что происходит на границе с Украиной

Граница / © Государственная пограничная служба Украины

Государственная пограничная служба Украины не фиксирует перемещения личного состава или военной техники со стороны Беларуси. Также на границе не наблюдается никаких нестандартных ситуаций.

Об этом во время брифинга сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, белорусская сторона продолжает удерживать несколько военных подразделений в приграничной зоне.

«Беларусь продолжает держать определенное количество своих подразделений в пограничном направлении нашей границы, такими действиями пытаясь показать, что ожидает какой-то угрозы именно с территории Украины. Но в целом нестандартных ситуаций по границе с Беларусью нет», — отметил Демченко.

В то же время в Беларуси проходят различные мероприятия, связанные с проверкой боеготовности подразделений вооруженных сил.

По словам пресс-секретаря ГПСУ, украинские пограничники недавно зафиксировали очередной этап внезапной комплексной проверки боеготовности белорусских войск.

«Несколько дней назад нами зафиксирован очередной этап внезапной комплексной проверки боеготовности», — уточнил он.

Несмотря на отсутствие активных действий со стороны Беларуси, это направление для Украины остается потенциально угрожающим. Поэтому украинская сторона продолжает укреплять оборонные позиции.

По словам Демченко, инженерные подразделения Госпогранслужбы во взаимодействии с местными властями проводят активные работы по укреплению линии границы и созданию фортификационных сооружений.

«Это делается для того, чтобы каждая составляющая находящихся на этом направлении Сил обороны нашей страны имела все возможности противодействовать любой угрозе, если таковая произойдет повторно с территории Беларуси», — подчеркнул спикер.

К слову, ранее Демченко заявлял, что вдоль более 1000 километров границы — от Волыни до Черниговщины — продолжается постоянное наращивание оборонных возможностей и фортификационное укрепление. Это делается для того, чтобы все находящиеся на этом направлении подразделения Сил обороны могли эффективно реагировать на любые потенциальные угрозы с территории Беларуси.

В то же время, ситуация находится под постоянным контролем разведки и подразделений ГПСУ.

В Госпогранслужбе также отмечал, что, несмотря на отсутствие активных действий, граница с Беларусью с начала полномасштабного вторжения остается потенциально угрожающим направлением для Украины.

Ситуация на границе Украины с Беларусью — что известно

Напомним, угроза повторного наступления российских войск в Киев с территории Беларуси остается, хотя аналитик оценивает ее как низкую.

По словам экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, полностью исключать такой сценарий нельзя, ведь война показала, что даже маловероятные события могут реализоваться. В то же время, шанс новой попытки наступления на столицу он оценивает менее чем в 5–10%.

Эксперт напомнил, что граница с Беларусью сейчас заминирована, укреплена инженерными сооружениями и находится под постоянным контролем. Кроме того, подготовка масштабного наступления, требующая значительного накопления войск, украинская разведка смогла бы зафиксировать заранее.

Ступак также отметил, что в случае использования территории Беларуси для новой атаки на Украину Киев будет иметь право наносить удары по военной инфраструктуре на ее территории.

Также подготовка совместных военных учений России и Беларуси вызвала беспокойство как в Украине, так и среди западных союзников. В Киеве напоминали, что подобные маневры уже использовались Кремлем в 2022 году как прикрытие для скопления войск перед полномасштабным вторжением.

Дополнительную обеспокоенность вызвали сообщения о подготовке в Беларуси площадок для возможного размещения российских ракетных комплексов «Орешник». Хотя самих ракет в стране пока не было зафиксировано, там уже появилась техника для их обслуживания.

В то же время, в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не наблюдали перемещения российских войск или техники вблизи границы. Украинские военные и разведка постоянно мониторили ситуацию, а проверки боеготовности в Беларуси проходят регулярно.

Аналитики также отмечают, что Беларусь все больше интегрируется в военную систему России и активно используется Кремлем для поддержки войны против Украины, в частности, для логистики, ремонта техники, производства компонентов и применения инфраструктуры для управления беспилотниками. Несмотря на это, по нынешним признакам непосредственной подготовки нового наступления с севера украинская сторона не фиксирует.