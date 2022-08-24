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В Беларуси снова поднялись в воздух истребители — мониторинговая группа

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В Беларуси снова поднялись в воздух истребители — мониторинговая группа

Фото: Википедия

В Беларуси поднялись в воздух истребители и слышны новые запуски ракет.

Два истребителя поднялись в Барановичах и еще два – Ружанах. Также из Мозыря слышны запуски ракет.

Об этом сообщила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

"17:49 Барановичи. Пошел на взлет истребитель; 17:49 Ружаны (Пружанский район), в северном направлении летят 2 истребителя. 17:50 Мозырь. Возможен запуск ракеты. Информация уточняется. 17:53 Барановичи - истребитель", — говорится в сообщении.

Напомним, на всей территории Украины кроме Крыма объявили воздушную тревогу.

Известно, что в последнюю воздушную тревогу ракетами обстреляли Хмельницкую область. Также взрывы были слышны и в Житомирской области.

Ранее мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что с территории Беларуси в Украину летят ракеты.

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