В Беларуси похвастались "Искандерами", которые способны совершать удары до 500 км (фото)

Военные Беларуси утверждают, что у Минска есть достаточный запас ракет к комплексу.

В Минобороны Беларуси сообщили, что их военные начали "полную самостоятельную эксплуатацию оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".

Об этом сообщила пресс-служба МО Беларуси 1 февраля.

Там заявляют, что якобы уже были и учения, и практическая подготовка на полигонах. Расчеты укомплектованы офицерами, прапорщиками и военнослужащими, проходящими службу по контракту в Беларуси.

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В состав комплекса входит самоходная пусковая установка, транспортно-зарядная машина, командно-штабная машина, машина регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации и машина жизнеобеспечения.

По словам начальника ракетных войск и артиллерии ВС РБ, "в Беларуси есть достаточный запас ракет к комплексу, который позволит выполнить любую задачу на дальности до 500 километров".

"Беларуски Гаюн" объясняет, что это означает, что армейцы Лукашенко получили модификацию "Искандер-М" (радиус поражения до 500 километров) и находящуюся на вооружении ВС России, а не, например, "Искандер-Е" (экспортный вариант с дальностью поражения до 280 километров). Наблюдатели считают, что ВС Беларуси могли получить один дивизион "Искандеров".

Также специалисты обратили внимание, что на опубликованных видео МО РБ замазаны нарукавные знаки военнослужащих, эксплуатирующих "Искандеры". "Беларуски Гаюн" предполагает, что комплекс поступил на вооружение 465-й ракетной бригады (в/ч 61732, Осиповичский район), на вооружении которой находятся 3 дивизиона советских ТРК "Точка-У".

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Напомним, РФ в Беларуси продолжает поднимать авиацию и подтягивать технику.

Между тем Министерство обороны Беларуси 31 января заявило о начале "общей штабной тренировки" вместе с войсками Российской Федерации.

В Госпогранслужбе Украины рассказали, что ударной группировки, которая на сегодняшний день была готова зайти на территорию Украины с территории Беларуси, пока нет. Впрочем, необходимо быть бдительными и понимать, что враг не оставил намерений захватить Украину.

В ГПСУ говорят, что с момента формирования наступательной группировки в Беларуси к его возможному вторжению в Украину пройдет минимум две недели, поэтому у украинских защитников будет время тщательно подготовиться к этому.

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