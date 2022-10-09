В Беларуси пожаловались, что Украина на границе взорвала мосты и заминировала дороги

Белорусскому должностному лицу не понравилось то, что украинскую границу охраняет терроборона.

Руководитель Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо пожаловался на то, что Украина на границе взорвала мосты и заминировала все автомобильные и железнодорожные дороги.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Анатолий Лаппо заявил, что почти все мосты на границе с Украиной и Беларусью уничтожены. Силы обороны Украины заминировали все автомобильные и железнодорожные дороги, ведущие к соседнему государству. Руководителю белорусских пограничников не понравилось, что на украинской территории "противотанковые мины якобы стоят в три ряда".

Лаппо также посетовал, что украинско-белорусскую границу якобы охраняет территориальная оборона, а не пограничники, как в мирное время.

Роль Беларуси в войне против Украины

24 февраля с территории Беларуси началось полномасштабное вторжение российской армии. Колонны оккупантов двинулись на Киев. Из Беларуси Украину регулярно обстреливают ракетами. Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко признал, что его страна участвует в войне против Украины.

8 октября Беларусь обвинила Украину в якобы подготовке к провокациям на границе. В украинской разведке считают, что таким образом Путин хочет втянуть белорусов в войну против Украины.

Генштаб ВСУ сообщает, что Лукашенко поставляет российским оккупантам боеприпасы из складов Беларуси. Мониторинговая группа "Белорусский гаюн" сообщила, что, вероятно, Беларусь передала танки России.

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