В Беларуси приземлился самолет, предыдущий раз прилетавший туда накануне полномасштабного вторжения РФ

В последний раз борт ДРЛО А-50У ВКС РФ (RF-50608) прилетал на аэродром в Мачулищах 24 февраля 2022 года.
В Беларусь прибыл самолет ДРЛО А-50У ВКС РФ (RF-50608). Вечером 3 января он приземлился на аэродроме в Мачулищах.
Об этом сообщает "Белорусские Гаюн",
Предыдущий раз этот борт прилетал в Беларусь 24 февраля 2022 года.
Ранее, 30 декабря 2022 года, из Беларуси в РФ улетел ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" по номеру RF-93966, находившемуся в Республике с 14 декабря.
Напомним, в Беларуси постоянно происходит передислокация российских подразделений.
Пока опасности вторжения с территории Беларуси нет, но в то же время фиксируется наращивание сил.
В канун Нового года Беларусь начала переводить армию на "военное время".
В конце 2022-го в белорусский аэродром в Мачулищах прилетели 6 военно-транспортных самолетов Воздушно-космических сил РФ Ил-76МД.
Читайте также: