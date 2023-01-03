В Беларуси приземлился самолет, предыдущий раз прилетавший туда накануне полномасштабного вторжения РФ

В последний раз борт ДРЛО А-50У ВКС РФ (RF-50608) прилетал на аэродром в Мачулищах 24 февраля 2022 года.

В Беларусь прибыл самолет ДРЛО А-50У ВКС РФ (RF-50608). Вечером 3 января он приземлился на аэродроме в Мачулищах.

Об этом сообщает "Белорусские Гаюн",

Предыдущий раз этот борт прилетал в Беларусь 24 февраля 2022 года.

Ранее, 30 декабря 2022 года, из Беларуси в РФ улетел ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" по номеру RF-93966, находившемуся в Республике с 14 декабря.

Напомним, в Беларуси постоянно происходит передислокация российских подразделений.

Пока опасности вторжения с территории Беларуси нет, но в то же время фиксируется наращивание сил.

В канун Нового года Беларусь начала переводить армию на "военное время".

В конце 2022-го в белорусский аэродром в Мачулищах прилетели 6 военно-транспортных самолетов Воздушно-космических сил РФ Ил-76МД.

Читайте также: