В Беларуси продолжается накопление совместной группировки войск — Наев рассказал, есть ли угроза наступления

На сегодняшний день ситуация в Северной операционной зоне является контролируемой. Но, на территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск, однако угрозы повторного наступления пока нет.

Об этом рассказал командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

"Мы постоянно отслеживаем эту ситуацию, и готовим наши силы к адекватному реагированию. Пока угрозы со стороны Беларуси еще нет. Работа, которая проводится у нас, должна повысить устойчивость нашей обороны и адекватность нашего реагирования на рост этой угрозы", – сообщил Наев.

По его словам, в случае роста военной угрозы в зависимости от ее количественного и качественного состава предусмотрена помощь дополнительных сил и средств, которыми усилит Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Беларусь и российская война против Украины

Беларусь в очередной раз продлила военные учения ВС РБ и РФ на полигонах, расположенных вблизи границы с Украиной. Они продлятся не менее, чем до 12 декабря.

Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь считает, что белорусские силы вступят в войну на стороне России в любом случае.

Американский политолог Рамис Юнус рассказал, что самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко буквально оказался под контролем российского диктатора Владимира Путина. Лукашенко мог два года тому назад спокойно уйти после выборов в Беларуси. Тогда бы у него была совсем другая ситуация.

По его мнению, гражданские белорусы не хотят воевать, как и военные. Если эти силы объединятся, то властям Лукашенко может прийти конец.

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