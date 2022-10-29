В Беларуси продолжили военные учения, которые непрерывно продолжаются с апреля

Белорусские военные будут находиться на полигонах как минимум до 7 ноября.

В пятницу, 28 октября, в Беларуси очередной раз на одну неделю продолжили военные учения, которые непрерывно продолжаются с 29 апреля.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Общее количество продолжений составило 27 недель. Белорусская армия стала более подготовлена для оборонных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта”, - сказано в сообщении.

29-30 октября станут выходными днями для большинства полигонов, но некоторые на этой неделе будут работать без выходных.

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Расписание учений на белорусских полигонах теперь выглядит так:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 05.11;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 04.11;

Полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 05.11;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 04.11;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 04.10;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесневский" (Барановичский район) 07.10;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 06.11, будет дополнительно работать 29 и 30 октября;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 06.11, также будет дополнительно задействован 30 октября.

Напомним, Россия и Беларусь проводят мероприятия по нагнетанию ситуации на границе с Украиной.

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