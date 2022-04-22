В Беларуси проводят радиоэлектронную разведку у границы с Украиной: есть угроза ракетно-авиационных ударов

На сегодняшний день сохраняется угроза нанесения российскими войсками ракетно-авиационных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины с территории Беларуси.
В то же время на Волынском и Полесском направлениях российские оккупанты активных действий не предпринимали.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ 22 апреля.
Там также сообщили, что фиксируют наращивание систем радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы в приграничных с Украиной районах Гомельской области Беларуси.
Подразделения из состава 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы западного оперативного командования вооруженных сил Беларуси развернули посты постановки радиопомех в районах населенных пунктов Климовка и Дымамерки.
Кроме того, противник провел тренировку очередных сил и средств противовоздушной обороны.
Напомним, в то же время на юге Украины российские корабли проводят воздушную разведку побережья Черного моря, выискивая цели для ракетных ударов. Силы ПВО сбили один российский беспилотник.
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