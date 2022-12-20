В Беларуси РФ перебрасывает технику к границе с Украиной: пограничники прокомментировали ситуацию

Украинские пограничники не фиксируют резкое увеличение военной техники и оккупантов на украинско-белорусской границе. Ситуация там остается контролируемой, а граница максимально усилена.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Демченко отметил, что в настоящее время не фиксируется резкое увеличение военной техники или личного состава оккупантов в Беларуси на границе с Украиной. Он добавил, что также было и во время того, как Беларусь объявила внезапную проверку боеготовности своей армии.

"Мы понимаем, что Беларусь активно долгое время поддерживает РФ в войне. Даже эта проверка, которая проходила по ту сторону границы, последние дни для нас ничего не меняет, потому что мы усиливаем нашу границу с Беларусью, как по линии границы, так и в пограничных зонах. Для того чтобы максимально наши силы на границе имели возможность сдержать любого врага - Беларусь или Россию. По состоянию на сейчас, граница максимально усилена в оборонном плане, чтобы реагировать на все возможные вызовы на этом направлении", — отметил Демченко.

Переброска Россией техники в Беларуси: что известно

20 декабря мониторинговая группа "Белорусский гаюн" сообщила, что российские кафиры перевозят танки, грузовики и свой личный состав из белорусских полигонов в северной и центральной частях страны, где они дислоцировались, на юг — ближе к границе с Украиной.

Отметим, что 19 декабря российский диктатор Путин впервые с 2019 года приехал с визитом в Минск.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал визит Путина в Беларусь. Он подчеркнул, что Украина готова к сценарию непосредственного вмешательства Беларуси в войну.

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