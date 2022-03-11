В Беларуси российские оккупанты обстреляли еще два населенных пункта — Командование Воздушных сил ВСУ

Россия устраивает провокацию, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.
В Командовании воздушных сил ВСУ сообщили, что есть информация об обстреле н. п. Бухличи и Верхний Теребежов в Беларуси. Это сознательная провокация российских оккупантов.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
"Есть информация об обстреле н. п. Бухличи и Верхней Теребежов (Республика Беларусь)", — говорится в сообщении.
Напомним, российские самолеты 11 марта в 14:40 атаковали белорусскую территорию на границе с Украиной.
Также министр обороны Украины Алексей Резников обратился к белорусскому народу, заявив, что, по его информации, сейчас российские войска готовят серию провокаций и готовятся нанести авиаудары по ряду населенных пунктов на территории Беларуси. Для маскировки россияне проведут атаку из воздушного пространства Украины. Таким образом, страна-агрессор хочет принудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.
Также украинские пограничники показали видео, как россияне обстреляли территорию Беларуси.