В Беларуси российские оккупанты обстреляли еще два населенных пункта — Командование Воздушных сил ВСУ

В Беларуси российские оккупанты обстреляли еще два населенных пункта — Командование Воздушных сил ВСУ

Россия устраивает провокацию, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.

В Командовании воздушных сил ВСУ сообщили, что есть информация об обстреле н. п. Бухличи и Верхний Теребежов в Беларуси. Это сознательная провокация российских оккупантов.

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Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

"Есть информация об обстреле н. п. Бухличи и Верхней Теребежов (Республика Беларусь)", — говорится в сообщении.

Напомним, российские самолеты 11 марта в 14:40 атаковали белорусскую территорию на границе с Украиной.

Также министр обороны Украины Алексей Резников обратился к белорусскому народу, заявив, что, по его информации, сейчас российские войска готовят серию провокаций и готовятся нанести авиаудары по ряду населенных пунктов на территории Беларуси. Для маскировки россияне проведут атаку из воздушного пространства Украины. Таким образом, страна-агрессор хочет принудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.

Также украинские пограничники показали видео, как россияне обстреляли территорию Беларуси.