В Беларуси стартовали военные учения: Наев заявил, что Украина усиливает оборону границы

Шестидневные учения в Беларуси свидетельствуют о повышении опасности.
В Беларуси сегодня, 1 сентября, стартовали военные учения "Боевое братство — 2023", которые продлятся до 6 сентября.
Об этом командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил в Телеграмме.
Он отметил, что ВСУ всегда адекватно реагируют на какие-либо изменения в оперативной боевой обстановке. А какие-либо действия со стороны врага, в частности, проведение учений на их территории – это определенный аспект повышения опасности.
"Конечно, мы реагируем. Командующим, командирам поставлены четкие задачи по усилению обороны государственной границы Украины и усилению бдительности на всех боевых позициях. Мы осознаем, что от врага можно ожидать чего-либо. Но он должен понимать, что мы всегда готовы к соответствующему реагированию", — отметил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины.
Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что риска для Украины ядерное оружие в Беларуси не несет.
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