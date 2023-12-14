В Беларуси строят военный городок вблизи украинской границы — "Гаюн"

Строительство нового военного городка начали в 50 километрах от границы с Украиной.

В Беларуси, недалеко от границы с Украиной, строят новый военный городок.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

По данным группы, военный городок будет построен на базе 5 заброшенных детских лагерей.

Аналитики с помощью Google Maps отметили, что в районе бывшего детского лагеря расположен клуб активного отдыха "Корсар". Удалось выяснить, что в Гомеле действительно есть такой клуб, который предлагает услуги по игре в лазертаг, пейнтбол и т.д.

В ноябре игровой клуб сообщил об изменении игровой площадки и "полной перезагрузке". Причины этого не сообщали.

Смену площадки аналитики связывают со строительством военного городка.

"Изменение площадки относительно игр клубом "Корсар" может быть связано со строительством военного городка. Соответственно, наша информация о месте строительства получила еще одно подтверждение", – отмечает "Гаюн".

Место строительства военного городка / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Ранее сообщалось, что Беларусь в очередной раз продлила учения с военными России.

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