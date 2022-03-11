В Беларуси тайно собирают кровь для раненых российских оккупантов: некоторые больницы не принимают гражданских

В Беларуси тайно собирают кровь для раненых российских оккупантов: некоторые больницы не принимают гражданских

О критичности ситуации свидетельствует заполненность больниц в белорусском Гродно.

В Беларуси под вымышленными предлогами тайно собирают кровь для русских оккупантов. Также некоторые больницы больше не принимают гражданских.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Да, сегодня власти СБ призвали всех своих граждан сдавать кровь. В частности, была даже придумана причина — "День донора крови железнодорожников", а также организована "общая акция белорусской железной дороги и Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий".

Также, о критичности ситуации свидетельствуют закрытие белорусских больниц, в том числе 1134 военного клинического медицинского центра в г. Гродно было освобождено от гражданских больных еще за несколько дней до начала вторжения РФ в Украину.

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