В Беларуси тайно собирают кровь для раненых российских оккупантов: некоторые больницы не принимают гражданских

О критичности ситуации свидетельствует заполненность больниц в белорусском Гродно.
В Беларуси под вымышленными предлогами тайно собирают кровь для русских оккупантов. Также некоторые больницы больше не принимают гражданских.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Да, сегодня власти СБ призвали всех своих граждан сдавать кровь. В частности, была даже придумана причина — "День донора крови железнодорожников", а также организована "общая акция белорусской железной дороги и Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий".
Также, о критичности ситуации свидетельствуют закрытие белорусских больниц, в том числе 1134 военного клинического медицинского центра в г. Гродно было освобождено от гражданских больных еще за несколько дней до начала вторжения РФ в Украину.
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