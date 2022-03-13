В Беларуси в 17 км от украинской границы Россия развернула свою базу — Генштаб ВСУ

В Беларуси в 17 км от украинской границы Россия развернула свою базу — Генштаб ВСУ

Сохраняется вероятность непосредственного участия вооруженных сил Республики Беларусь в войне против Украины на стороне оккупантов на Волынском направлении.

На территории Республики Беларусь в районе н.п. Куличиха, в 17 км от Государственной границы Украины, врагом развернута база ремонта и восстановления военной техники.

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Об этом 13 марта сообщает Генштаб ВСУ.

Военным руководством Республики Беларусь продолжаются меры по усилению охраны границы с Украиной. Сохраняется вероятность непосредственного участия вооруженных сил Республики Беларусь в войне против Украины на стороне кафиров на Волынском направлении.

"На Полесском направлении противник определенным составом сил удерживает позиции в районе населенных пунктов Полесское, Иванков, Липовка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Ирпень, Синяк, Казаровичи и Сухолучье. В настоящее время активных наступательных действий не проводит. Враг предпринимает попытки наладить систему материально технического обеспечения и восстанавливает боевую технику", — говорится в сообщении.

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