В Беларуси в небо поднялись истребители: в большинстве областей Украины – воздушная тревога

В Беларуси в середине дня 24 августа в небо поднялись самолеты-истребители. В то же время в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.
Так, в белорусском Могилеве в сторону юго-запада зафиксирован пролет борта стратегической авиации.
Об этом сообщила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".
По предварительной информации, борт мог зайти в воздушное пространство Беларуси из России.
- 16:05 Лида, летит истребитель в сторону юга.
- 16:06 Лида, второй истребитель в сторону юга.
- 16:14 Лида, возвращаются истребители.
Напомним, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука выразил мнение, что массированные ракетные удары по Украине со стороны РФ не обязательно состоятся именно 24 августа.
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