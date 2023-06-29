В Беларуси "вагнеровцы" могут учить военных Лукашенко: эксперт назвал, почему еще там могут находиться террористы

Пока непонятно, сколько там может находиться "вагнеровцев".

Директор программы Российские и белорусские студии Совета внешней политики "Украинская призма" Ярослав Черногорь объявил возможные варианты использования частной военной компании "Вагнер" в Беларуси.

В ходе дискуссионной панели на тему "Мятеж Пригожина и его влияние на политическую ситуацию в России и ход российско-украинской войны" эксперт отметил, что детальные планы этих действий не известны.

"У нас нет достоверной информации о реальных планах "вагнеровцев", российского руководства или Александра Лукашенко. Все, что мы имеем, это версии и логические предположения, основанные на выступлениях самого Лукашенко. Возможно, как часть тренеров, действительно привлекут "вагнеровцев" для обучения" белорусских военных", — заявил Ярослав Черногор.

Эксперт также отметил, что речь не идет о сотнях или тысячах бойцов "Вагнера". Пока нет достоверной информации об их количестве или факте их пересечения границы. Есть данные о двух самолетах, которые принадлежат Пригожину, прибывшим в Беларусь.

По словам Черногора, может быть, Беларусь может быть использована как транзитная зона для перемещения боевиков, например, в Африку. Он также отметил фантастический сценарий, в котором "вагнеровцы" построят лагерь у границы между РФ и Беларусью.

Напомним, что США проанализировали мятеж Пригожина и пришли к интересным выводам.

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