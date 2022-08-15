В Беларуси, вероятно, идет подготовка к массированному ракетному удару по Украине: на одном из аэродромов – до полусотни ракет

На находящемся под контролем России аэродроме "Зябровка" под Гомелем концентрируются значительные силы для нанесения ракетных ударов в ближайшие недели.

По данным мониторинговой белорусской группы, на территории аэродрома до 14 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и около 60 ракет к ним.

Обзор техники и объектов на территории аэродрома сообщает Белорусский Гаюн, ссылаясь на спутниковые снимки.

Что находится на аэродроме "Зябровка":

От 10 до 14 единиц ЗРК С-400 "Триумф" 3 РЛС "КАСТА-2Е2" и "48Я6 Подлет", 2 ЗРПК "Панцирь";

Состав боеприпасов с минимумом 15-60 ракет для ЗРК С-300/400;

Самолеты Ил-76 ВКС РФ подвозят ракеты для С-400 в аэропорт "Гомель", откуда их везут в Зябровку.

"Анализ обстановки на аэродроме доказывает, что вероятность ракетных обстрелов территории Украины не просто сохраняется, а похоже, что идет подготовка к массированному ракетному удару по территории Украины в ближайшие недели. Об этом говорит и то, что с момента последнего массированного обстрела – 28 июля – с территории Беларуси по Украине не выпустили ни одну ракету", — проанализировали авторы проекта.

Приблизительное количество техники и ракет в Зябровке на 12.08.2022/MAXAR/Белорусский Гаюн

Отметим, что в ночь на 11 августа в районе аэродрома "Зябровка" в Беларуси были слышны взрывы и были заметны вспышки. Этот военный аэродром находится сейчас под контролем россиян.

В Минобороны Беларуси сообщили о проведении учений войск ПВО и ВВС с боевой стрельбой.

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