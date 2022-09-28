Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Беларуси внезапно начались военные учения на аэродроме, куда ранее прибыли самолеты РФ

Дата публикации
Просмотры
2248
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Беларуси внезапно начались военные учения на аэродроме, куда ранее прибыли самолеты РФ

В Беларуси начались военные учения.

Там внезапно решили проверить боевую и мобилизационную готовность воинской части, обслуживающей аэродром в Мачулищах, куда раньше прибывали российские самолеты.

Об этом сообщило Минобороны Беларуси.

Отмечается, что речь идет о воинской части 06752 и учения там будут продолжаться в течение месяца. Сообщается, что там будут отрабатывать восстановление военнообязанных навыков, снятие с хранения военной и специальной техники с целью проверки боеспособности.

Следует сказать, что 27 сентября мониторинговая группа Белорусский Гаюн сообщила о подготовке Беларуси к масштабному приему военных эшелонов из России.

Напомним, Беларусь отказалась размещать дополнительные российские военные базы на своей территории. Как объяснили власти Беларуси, они не видят в этом смысла.

Читайте также:

Напряжение на границе: как украинцы на Волыни готовятся к возможному наступлению из Беларуси

Напряжение на границе: как украинцы на Волыни готовятся к возможному наступлению из Беларуси

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация