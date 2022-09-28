В Беларуси внезапно начались военные учения на аэродроме, куда ранее прибыли самолеты РФ

Там внезапно решили проверить боевую и мобилизационную готовность воинской части, обслуживающей аэродром в Мачулищах, куда раньше прибывали российские самолеты.

Об этом сообщило Минобороны Беларуси.

Отмечается, что речь идет о воинской части 06752 и учения там будут продолжаться в течение месяца. Сообщается, что там будут отрабатывать восстановление военнообязанных навыков, снятие с хранения военной и специальной техники с целью проверки боеспособности.

Следует сказать, что 27 сентября мониторинговая группа Белорусский Гаюн сообщила о подготовке Беларуси к масштабному приему военных эшелонов из России.

Напомним, Беларусь отказалась размещать дополнительные российские военные базы на своей территории. Как объяснили власти Беларуси, они не видят в этом смысла.

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