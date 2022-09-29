В Беларуси военные аэродромы и железную дорогу готовят для приема российских войск — Генштаб

Агрессор не оставляет попыток втянуть белорусский народ в войну для воплощения своих захватнических намерений, отметили в Генштабе.

На Волынском, Житомирском и Киевском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Однако агрессор не оставляет попыток вовлечь белорусский народ в войну для воплощения своих захватнических намерений.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга в Military Media Center, передает "АрмияInform".

По словам Громова, на военном аэродроме Лунинец вооруженными силами республики Беларусь (50 км от государственной границы с Украиной) проходят мероприятия по строительству аэродрома, ремонту казарменных помещений, общежитий, складских помещений и т.д. Все это указывает на вероятные намерения длительного использования этого аэродрома, в том числе и подразделениями из России.

Такие инженерные работы, по данным Генштаба, проводятся и на территории аэродрома Зябривка (25 км от государственной границы с Украиной). Здесь также продолжает дислоцироваться зенитно-ракетный дивизион С-400 и ряд радиолокационных станций страны-агрессора. А в районе города Осиповичи (180 км от государственной границы с Украиной) зафиксированы элементы ракетного дивизиона "Искандер".

"Идут мероприятия по проверке и подготовке белорусской железной дороги для перевозки войск. Также, по имеющейся информации, под руководством лиц из ППК "Вагнера" (РФ) продолжается подготовка сотрудников частного охранного предприятия "Гарт-сервис" (РБ), — отметил бригадный генерал Алексей Громов.

Напомним, что 27 сентября мониторинговая группа Белорусский Гаюн сообщила о подготовке Беларуси к масштабному приему военных эшелонов из России.

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