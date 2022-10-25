В Беларуси зафиксировали отвод войск из приграничных районов (карта)

Большая часть техники белорусской армии из приграничных районов вернулась обратно в места постоянной дислокации.

С 15 по 22 октября 2022 года Беларусь вывезла по железной дороге подавляющую часть военной техники из приграничных районов.

Об этом сообщает белорусская мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Группа зафиксировала увеличение передвижения военной техники по железным дорогам Беларуси. Основные силы были перемещены из Бреста, Зябровки, Ельска, Лельчиц, Иваново, Столина, Лунинца и Витебска.

Зафиксировано перемещение военных эшелонов следующих подразделений:

6-й отдельной гвардейской механизированной бригады (6 ОМБр ВС РБ) с полигона "Брестский" и Зябровки в место постоянной дислокации в Гродно.

11-й отдельной механизированной гвардейской бригады (11 ОМБр ВС РБ) из Ельска и Лельчиц в постоянное место дислокации в Слоним.

5-й отдельной бригады специального назначения (5 ОбрСПН ВС РБ) из Иваново в Борисов и из Лунинца в Заслоново.

103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады (103 ОВГБр ВС РБ) из Витебска в Зябровку.

Большую часть перемещаемой техники составляла гусеничная: танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, боевые разведывательные машины БРМ-1К, многоцелевые плавающие бронетранспортеры МТ-ЛБ, а также 122-мм полковые самоходные гаубицы САУ-2С. боевые машины БТР

"Фактически, на сегодняшний день мониторинговая группа видит, что действительно большая часть техники ВС РБ из приграничных районов вернулась обратно в места постоянной дислокации. Кроме 103 ОВГБр ВС РБ, прибывшей в Зябровку (на границе с Черниговской областью. — Ред.). Другие силы переброшены по магистральным дорогам", – сообщает "Белорусские Гаюн".

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Угроза из Беларуси

Белорусские СМИ сообщают, что в стране идет скрытая мобилизация. Белорусы начали массово получать повестки с требованием явиться в военкомат.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал растущую угрозу со стороны Беларуси.

Тем временем в Беларусь продолжают прибывать российские военнослужащие. В Генштабе уточнили, что между россиянами и белорусами возникают конфликты из-за дерзкого отношения путинских военных.

Также там заметили иранских инструкторов, помогающих россиянам запускать дроны.