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В Беларуси зафиксировано увеличение авиаактивности: в небо поднялись вертолеты и истребители (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
4095
Время на прочтение
1 мин
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В Беларуси зафиксировано увеличение авиаактивности: в небо поднялись вертолеты и истребители (фото)

Фото: Белорусский Гаюн

Начались учения на территории Беларуси.

В Беларуси с утра 19 января зафиксировано увеличение авиационной активности. Объявлено о начале совместного лётно-тактического учения с Россией.

Авиационные подразделения приступили к выполнению задач, сообщает "Беларускі Гаюн".

Над Беларусью фиксируются полеты вертолетов ВКС РФ, так же в Барановичах начались тренировочные полеты истребителей.

С аэродрома в Мачулищах взлетел МиГ-31К ВКС РФ (RF-92215), который может быть носителем ракет Кинжал. После этого в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Фото: Белорусский Гаюн / ©
Фото: Белорусский Гаюн
Фото: Белорусский Гаюн / ©
Фото: Белорусский Гаюн
Фото: Белорусский Гаюн / ©
Фото: Белорусский Гаюн

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4095
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