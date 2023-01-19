В Беларуси зафиксировано увеличение авиаактивности: в небо поднялись вертолеты и истребители (фото)

В Беларуси с утра 19 января зафиксировано увеличение авиационной активности. Объявлено о начале совместного лётно-тактического учения с Россией.

Авиационные подразделения приступили к выполнению задач, сообщает "Беларускі Гаюн".

Над Беларусью фиксируются полеты вертолетов ВКС РФ, так же в Барановичах начались тренировочные полеты истребителей.

С аэродрома в Мачулищах взлетел МиГ-31К ВКС РФ (RF-92215), который может быть носителем ракет Кинжал. После этого в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Фото: Белорусский Гаюн

Фото: Белорусский Гаюн

Фото: Белорусский Гаюн

Россия готовит масштабную атаку: как подготовиться

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