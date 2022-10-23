В Беларуси заметили иранских инструкторов, помогающих россиянам запускать дроны

Партизаны Беларуси рассказывают, что именно эти инструкторы координировали запуски "Shahed-136" по объектам инфраструктуры Украины.

В Беларуси заметили иранских инструкторов, которые, подозревают, обучают российских военных и контролируют запуск дронов-камикадзе.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на местное подполье.

По последним данным, на территории Беларуси россияне полностью контролируют авиабазы в Барановичах и Лиде. Оттуда же россияне обстреливают Украину.

Кроме того, в селе Микуличи на Гомельщине заметили группу иранских инструкторов, офицеров "корпуса стражей исламской революции". Их якобы усиленно охраняют росгвардейцы и офицеры ФСБ.

По информации от белорусских партизан, именно эти инструкторы, вероятно, координировали запуски БПЛА Shahed-136 по объектам инфраструктуры Киевщины и северных и западных областях Украины.

Напомним, что в ночь на 23 октября российские оккупанты атаковали юг Украины "шахедами". Силам обороны удалось сбить 16 из них.

Применение дронов Россией

Российские войска активно используют дроны-камикадзе иранского производства для атак по мирным городам Украины, разрушая критически важную инфраструктуру, дома мирных людей, убивая граждан.

Руководитель ГУ МО Кирилл Буданов рассказал, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников и заказала новые партии. Чтобы сбивать вражеские беспилотники, Украине нужна система ПВО.

Впрочем, в Иране официально отрицают информацию, которую передавали РФ беспилотники. В Кремле тоже врут, мол, не располагают информацией о покупке Россией иранских дронов-камикадзе. Спикер Путина Дмитрий Песков советует задавать все вопросы Минобороны.

В то же время Европейский Союз 20 октября в рекордные сроки утвердил санкции против Ирана за поставку Российской Федерации дронов-камикадзе.

Тем временем The Jerusalem Post со ссылкой на официальные украинские источники сообщает, что силы обороны Украины ликвидировали 10 иранских инструкторов, обучавших российских военных запускать дроны-камикадзе. Инструкторы "непосредственно отслеживают запуски беспилотников по украинским гражданским объектам, включая удары по Николаеву и Одессе".

Кроме того, по данным командования Воздушных сил ВСУ, за последние две недели украинским военным удалось сбить 85% иранских дронов "Shahed-136", запущенных РФ.

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