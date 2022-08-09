В Беларуси заметили китайский "хаммер" и зафиксировали новый подвоз ракет: все подробности (карта)

Беларусь продолжает помогать России в войне против Украины, предоставляя, в частности, свою территорию оккупантам.
В Беларуси продолжают фиксировать активность военной техники армий РФ и РБ.
Подробно о военной активности на территории Беларуси с 00:00 до 23:59 8 августа сообщил "Беларуски Гаюн".
В частности, наблюдатели снова заметили на трассе М5, Минск – о.г. Дукора (Пуховичский район, Минская область), тентовый МАЗ ВС РБ. По трассе М1, Столбцы (Минская область) — Минск двигались белорусские тентовый ГАЗ-66 и трал на базе МЗКТ.
В Мозыре, ул. Мира – пересечение улиц Мира и Рыжкова, заметили движение тентового "Урала" ВС РФ. Еще одно такое авто видели позже на трассе М10, пересечение трасс М10 и Р32 – Гомель.
Кроме того, на трассе М9, Минск, пересечении трасс М9 и Р58 – пересечении трасс М9 и Р28, видели три машины РЛС ВС РБ (одна машина Р-161Ф2М "Экватор").
Стоит отметить, что также вчера в 13:20 с а.г. Олехновичи (Молодичненский район, Минская область) на юг летели вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС РБ. Он был замечен над а.г. Раков (Воложинский район, Минская область).
Еще одно движение самолетов зафиксировали в 15:30 в аэропорту "Гомель", где сел самолет Ил-76 ВКС РФ (RA-78842). Вылетел оттуда он в 18:05.
Интересно, что уже вечером в 20:00 на трассе М5, Гомель – пересечение трасс М5 и М8, двигались два трала ВС РФ, каждый с четырьмя ракетами для ЗРК С-300/С-400.
Также в направлении полигона "Брестский" 38 одшбр (Брестский район) двигалась колонна ВС РБ: 3 БТР, миномет, 2 МАЗа и "Урал".
Зафиксировали наблюдатели и движение трала с танком Т-72 ВС РБ на трассе М1, Ивацевичи – Барановичи. А в направлении Слоним (Гродненская область) двигались 3 МАЗа (Кунг) ВС РБ.
Кроме того, за прошедшие сутки, в 15:00 в городе Лунинец Брестской области был замечен Dongfeng Mengshi ВС РБ.
В 14:35 из Солигорского района (Минская область) в направлении юга летел вертолет. К вечеру по трассе Р-88, Житковичи — Туров, двигались две грузовые машины ВС РБ.
Заметили и УАЗ 2206 и тягач МЗКТ с балластом, ехавшим по трассе М1, Минск — Дзержинск (Минская область). А к аэродрому "Барановичи" двигался тентовый МАЗ ВС РБ.
Напомним, военный эксперт оценил угрозу нападения ВС РФ с Беларуси на Украину.
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