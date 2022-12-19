В Беларуси завершилась "проверка боевой готовности" армии, которая длилась меньше недели: детали

В Беларуси завершилась внезапная так называемая проверка боеспособности Вооруженных Сил РБ.

Об этом Также читайте Експерти ISW оцінили, чи вступить Білорусь у війну після зустрічі Лукашенка та Путіна у Мінську пресс-служба Минобороны Беларуси 19 декабря.

"В Вооруженных Силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности, которые проводятся под руководством государственного секретаря Совбеза Александра Вольфовича по поручению Александра Лукашенко", — говорится в сообщении.

Также читайте Експерти ISW оцінили, чи вступить Білорусь у війну після зустрічі Лукашенка та Путіна у Мінську

К слову, приступили к так называемой проверке боеготовности в Беларуси по поручению Лукашенко, который поддерживает Путина в войне против Украины, 13 декабря 2022 года. Таким образом, официально эти маневры войск Лукашенко продолжались 6 дней.

Напомним, в рамках проверки боеспособности белорусы обустраивали мостовые переправы через две реки. Но они находятся далеко от украинской границы.

Кроме того, уже 15 декабря белорусских военных, принимавших участие во внезапной "проверке боевой готовности", перебросили от украинской границы обратно в места постоянной дислокации.

Следует отметить, что сегодня, 19 декабря, российский диктатор Владимир Путин в Минске проведет переговоры с белорусским диктатором Александром Лукашенко. На встрече кремлевский глава будет с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Также известно, что на этих переговорах присутствует министр обороны РБ Виктор Хренин.

Заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко рассказал, что Лукашенко в преддверии встречи с Путиным в Минске проводил многочисленные встречи со своим генералитетом.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Путин будет ломать Лукашенко на открытие второго фронта против Украины или хотя бы на "разрешение" российской армии снова атаковать Украину с белорусской территории.

Читайте также: