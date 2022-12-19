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В Беларуси завершилась "проверка боевой готовности" армии, которая длилась меньше недели: детали

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В Беларуси завершилась "проверка боевой готовности" армии, которая длилась меньше недели: детали

Фото: Сайт Минобороны Белоруси

О завершении проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси заявило Министерство обороны РБ.

В Беларуси завершилась внезапная так называемая проверка боеспособности Вооруженных Сил РБ.

Об этом

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До слова, розпочали так звану перевірку боєготовності у Білорусі за дорученням Лукашенка, який підтримує Путіна у війні проти України, 13 грудня 2022 року. Таким чином, офіційно ці маневри військ Лукашенка тривали 6 днів. Нагадаємо, у межах перевірки боєздатності білоруси облаштовували мостові переправи через дві річки. Але вони розташовані далеко від українського кордону. Крім того, вже 15 грудня білоруських військових, які брали участь у раптовій "перевірці бойової готовності", перекинули від українського кордону назад до місць постійної дислокації. Слід зауважити, що сьогодні, 19 грудня, російський диктатор Володимир Путін у Мінську проведе переговори з білоруським  диктатором  Олександром Лукашенком. На зустрічі кремлівський очільник буде з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Також відомо, що на цих переговорах буде присутнім міністр оборони РБ Віктор Хренін. Заступник голови Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко розповів, що Лукашенко напередодні зустрічі із Путіним у Мінську проводив численні зустрічі зі своїм генералітетом. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Путін буде ламати Лукашенка на відкриття другого фронту проти України, або хоча б на "дозвіл" російській армії знову атакувати Україну з білоруської території. Читайте також: Чому Лукашенко не наважується відкрито вступити у війну – експерт назвав головні фактори Для наступу російської армії з території Білорусі все готово, але є нюанс — експерт У Білорусі армійцям передають нові зразки спеціальної військової техніки: стали відомі деталі" rel="follow" target="_blank">сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси 19 декабря.

"В Вооруженных Силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности, которые проводятся под руководством государственного секретаря Совбеза Александра Вольфовича по поручению Александра Лукашенко", — говорится в сообщении.

К слову, приступили к так называемой проверке боеготовности в Беларуси по поручению Лукашенко, который поддерживает Путина в войне против Украины, 13 декабря 2022 года. Таким образом, официально эти маневры войск Лукашенко продолжались 6 дней.

Напомним, в рамках проверки боеспособности белорусы обустраивали мостовые переправы через две реки. Но они находятся далеко от украинской границы.

Кроме того, уже 15 декабря белорусских военных, принимавших участие во внезапной "проверке боевой готовности", перебросили от украинской границы обратно в места постоянной дислокации.

Следует отметить, что сегодня, 19 декабря, российский диктатор Владимир Путин в Минске проведет переговоры с белорусским диктатором Александром Лукашенко. На встрече кремлевский глава будет с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Также известно, что на этих переговорах присутствует министр обороны РБ Виктор Хренин.

Заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко рассказал, что Лукашенко в преддверии встречи с Путиным в Минске проводил многочисленные встречи со своим генералитетом.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Путин будет ломать Лукашенко на открытие второго фронта против Украины или хотя бы на "разрешение" российской армии снова атаковать Украину с белорусской территории.

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