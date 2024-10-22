"В белье, которое я покупала ему": родители опознали сына в кадре с расстрелянными бойцами ВСУ

Родители опознали сына за нижним бельем и носками. В середине октября они получили сообщение, что военный пропал без вести на Курщине.

Оксана Голубенко с мужем опознали своего сына Руслана на кадрах с девятью расстрелянными украинскими военными на Курщине, опубликованными аналитиками Deep State.

Об этом сообщает "Суспильне Чернигов".

В начале октября аналитики Deep State опубликовали в Сети кадр с расстрелянными в Курской области девятью украинскими военными. На этом кадре Оксана Голубенко с мужем увидели своего сына Руслана. Опознали его за нижним бельем и носками. 16 октября супруги получили сообщение, что сын пропал без вести возле села Толстый Луг на Курщине.

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Голубенко на позывной "Руха" был военнослужащим 1-й отдельной танковой Сиверской бригады. Находился в должности командира отделения разведки, работал с дронами. В 2021 году мужчина подписал контракт с ВСУ. Во время полномасштабной войны участвовал в обороне Чернигова, а затем воевал на востоке Украины.

Оксана Голубенко рассказала о последнем разговоре с сыном 10 октября:

"Мамочка, буду прорываться сейчас, давай". Это последнее голосовое его. Я написала ему: "Да бережет Бог", но он уже не ответил".

Сына на кадре с видео мать узнала по белью и носкам.

"По тому белью, которое я покупала ему на море. И еще я знала информацию, что у него прострелено плечо, и там его видно", – сообщила женщина.

Расстрелянные украинские военные в Курской области/Скриншот из сообщения аналитиков Deep State

Руслан рос в многодетной семье и был самым старшим. Мать вспоминает, как сын привозил ей большие букеты цветов. Этим летом мужчина впервые повез ее на море в Одессу.

"Я так тогда счастлива была, потому что я с ним провела столько один на один времени, он так осторожно ко мне относился, как к хрустальной вазе. Он скольких спас, скольким помог, как он переживал, у него сердце такое доброе было. Он всем помогал, всем. Мне и сейчас его побратимы звонят по телефону и говорят: "Как так? Как? Это ведь не наш Руслан". Я также хочу верить, что он жив, я так хочу надеяться, и эта надежда будет всегда", – рассказала Оксана.

"Радует, что над ним не издевались, его застрелили, но он не сдавался, это 100% не сдавался", — добавил отец военного Вадим Голубенко.

"Он говорил мне, что, мама, я никогда не сдамся в плен. Ты, говорит, прости меня, но я не хочу, чтобы надо мной издевались", – поделилась мама Руслана.

Украинский военный Руслан Голубенко/Скриншот с видео

Она добавила, что сделает все возможное и невозможное, "чтобы мне привезли ребенка".

"Я каждый раз всматриваюсь в эту фотографию и думаю, может, они его без сознания оставили, знаете, всякое же бывает. На нем не видно ничего такого, и каждый раз как надежда какая-то есть, хочется так верить в это. Я не хочу верить, что его нет", – рассказала Оксана.

Как рассказал соучредитель Deep State Руслан Микула, на Курщине в октябре были расстреляны 10 украинских бойцов. На кадре видно всего девять, потому что один погиб во время перестрелки.

"Есть такая практика, что у дронщиков не так много своей аппаратуры, связанной с антенной, РЭБами. И они не берут большое количество боевых комплектов, потому что это очень редкие случаи, когда дронщики вступают в бои. Происходили прорывы, нам известно, что артиллеристы вступали в бой, то есть это не только дронщики были. Из-за того, что происходил определенный хаос, многие не знали, что и где происходит", – рассказал Микула.

Он отметил, что на фото видно, что у одного бойца были связаны руки. То есть часть военных точно взяли в плен, и они были живы.

"Их застрелили, возможно, еще кто-то из них был ранен и его также застрелили. В любом случае, это, однозначно, является военным преступлением", — сказал соучредитель Deep State.

Аналитики предполагают, что военное преступление могли совершить российские оккупанты из 155-й бригады, ведь именно они на том направлении наступали на позиции ВСУ.

К слову, в Институте изучения войны сообщили, что российские войска за последнее время увеличили количество систематических казней украинских военнопленных.

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