В Белгороде и Крыму по российскому телевидению показали обращение Зеленского: у россиян – паника

В России и оккупированной части Украины показали выступление президента Зеленского.
Во временно оккупированном Крыму и Белгородской области РФ по пропагандистским каналам показали обращение президента Владимира Зеленского. У россиян это вызвало панику.
Об этом пишут телеграмм-каналы.
Житель Белгородской области утверждает, что он просматривал фильм на одном из каналов пропаганды. Внезапно фильм прервался и началось обращение президента Украины Владимира Зеленского. После этого продолжился показ фильма.
Похожая ситуация произошла и во временно оккупированном Крыму. Там также на время по российским пропагандистским каналам показали обращение президента Украины.
Напомним, президенту Украины Владимиру Зеленскому в среду, 25 января, исполнилось 45 лет.
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