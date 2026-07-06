В Белгороде исчез свет: росСМИ пишут о возможной атаке на ТЭЦ (видео)

Отключение света (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Вечером 6 июля в российском Белгороде раздались взрывы, город остался без электричества.

Об ударе по энергетическому объекту сообщают местные российские паблики.

По их предварительным данным, в Белгороде могла быть атакована ТЭЦ.

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Первые кадры обесточенного Белгорода распространяются в сети.

На місці ракетного удару в Бєлгороді велика пожежа.

Блэкаут в Белгороде. Фото: Exilenova+

Официальных комментариев от российских властей пока нет. Также пока не подтверждены масштабы отключений и возможные последствия инцидента.

Напомним, ранее украинские дальнобойные дроны и ракеты нанесли удары по стратегическим объектам в Санкт-Петербурге — втором по величине городе России и родном городе Владимире Путине.

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