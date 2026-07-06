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В Белгороде исчез свет: росСМИ пишут о возможной атаке на ТЭЦ (видео)
По предварительным данным российских пабликов, могла быть атакована местная ТЭЦ.
Вечером 6 июля в российском Белгороде раздались взрывы, город остался без электричества.
Об ударе по энергетическому объекту сообщают местные российские паблики.
По их предварительным данным, в Белгороде могла быть атакована ТЭЦ.
Первые кадры обесточенного Белгорода распространяются в сети.
Официальных комментариев от российских властей пока нет. Также пока не подтверждены масштабы отключений и возможные последствия инцидента.
Напомним, ранее украинские дальнобойные дроны и ракеты нанесли удары по стратегическим объектам в Санкт-Петербурге — втором по величине городе России и родном городе Владимире Путине.