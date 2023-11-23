В Белгороде ликвидировали одного из руководителей оккупационной администрации Харьковщины — журналист

В российском городе Белгороде в результате взрыва автомобиля погиб Александр Слисаренко — коллаборант, которого оккупанты назначили на должность заместителя главы "администрации Харьковской области".

Об этом сообщил со ссылкой на собственные источники журналист ТСН Андрей Цаплиенко.

По его информации, предателя ликвидировали сотрудники СБУ еще 16 ноября.

“Слисаренко когда-то работал в МВД Украины. В 2014 году был активным участником Харьковской антимайдана, а в 2021-2022 годах воевал за т.н. "ЛНР" в составе спецподразделения "Рысь", — говорится в сообщении журналиста.

С лета 2022 года Слисаренко состоял в должности заместителя руководителя оккупационной "администрации Харьковской области". Был причастен к зверствам россиян на оккупированной территории.

Напомним, Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборанта по оккупационному "управлению МВД РФ в Херсонской области", действующему на временно захваченной части региона. По данным следствия, речь идет о бывшем жительнице Донетчины Сергее Березине, который в 2014 году вступил в ряды террористической организации "ДНР".

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