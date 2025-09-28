ТСН в социальных сетях

Война
1206
1 мин

В Белгороде после удара по ТЭЦ— блекаут (видео)

В российском Белгороде после удара частично исчезли свет и водоснабжение.

Дмитрий Гулийчук
Удар по ТЭЦ в Белгороде

В российском Белгороде после удара по местной ТЭЦ пропало электричество и водоснабжение.

Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные», — посетовал он.

Telegram-канал ASTRA добавляет, что в городе местами пропало электричество и водоснабжение, остановились лифты, магазины закрылись или работают только за наличные деньги, транспорт ходит с перебоями, на части улиц нет освещения, также не работают светофоры. В районе Белгородской ТЭЦ поднимается дым. В Белгородском районе отключение света, воды и интернета после обстрела.

Кроме того, в местных пабликах сообщают, что удар был нанесен по подстанции «Луч» в Белгороде.

Без электричества, по предварительной информации, частично остались Старый Оскол, Шебекино и ряд городов региона.

Внимание. Видео содержит нецензурную лексику 18+

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается и в этом году ударить по Украине блекаутом. Он предупредил Кремль о неизбежном симметричном ответе в случае энергетического террора.

