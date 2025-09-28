- Дата публикации
В Белгороде после удара по ТЭЦ— блекаут (видео)
В российском Белгороде после удара частично исчезли свет и водоснабжение.
В российском Белгороде после удара по местной ТЭЦ пропало электричество и водоснабжение.
Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков.
«Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные», — посетовал он.
Telegram-канал ASTRA добавляет, что в городе местами пропало электричество и водоснабжение, остановились лифты, магазины закрылись или работают только за наличные деньги, транспорт ходит с перебоями, на части улиц нет освещения, также не работают светофоры. В районе Белгородской ТЭЦ поднимается дым. В Белгородском районе отключение света, воды и интернета после обстрела.
Кроме того, в местных пабликах сообщают, что удар был нанесен по подстанции «Луч» в Белгороде.
Без электричества, по предварительной информации, частично остались Старый Оскол, Шебекино и ряд городов региона.
Внимание. Видео содержит нецензурную лексику 18+
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается и в этом году ударить по Украине блекаутом. Он предупредил Кремль о неизбежном симметричном ответе в случае энергетического террора.