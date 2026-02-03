В Белгороде снова блэкаут: в РФ говорят о ракетном ударе (видео)

© ТСН.ua

Сегодня, 3 февраля, в российском Белгороде снова исчезло электричество.

Об этом пишут местные белгородские паблики.

Гауляйтер Белгородской области Гладков подтвердил, что город подвергся ракетному удару. Между тем местные паблики, кроме ракетной опасности, сообщали об атаке дронов.

Гладков признал, что в результате обстрела возникли серьезные повреждения энергетической инфраструктуры.

«Предварительно пострадавших нет. Есть серьезные повреждения на инфраструктурном объекте. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — отметил гауляйтер Гладков.

Белгородский водоканал сообщает об отключении электроэнергии на водозаборах.

Между тем в Сети россияне возмущаются бездействием своей «Пе-ве-о».

Также в местных пабликах делятся видео обесточенного Белгорода.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области задержали ветерана АТО, который стал «лояльным» россиянином.