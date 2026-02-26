В Белгороде снова "громко": город остался без света и воды

Белгород и область остались без света, воды и тепла после серии взрывов. / © соцмережі

Реклама

Вечером, 26 февраля, российский Белгород и близлежащий район оказались под массированным обстрелом. Местные жители жалуются на мощные взрывы, после которых в нескольких кварталах города и ряде населенных пунктов области исчезло электроснабжение.

Об этом сообщают в соцсетях, а также губернатор Белгородской области.

Местные власти заявляют о массированных ракетных обстрелах, которые повлекли за собой серьезные повреждения критической энергетической инфраструктуры. Кроме света, во многих районах города и нескольких населенных пунктах области исчезли водоснабжение и тепло.

Реклама

Атака на Белгород. / © соцмережі

Несмотря на крупные разрушения объектов жизнеобеспечения, по предварительной информации, обошлось без пострадавших среди гражданского населения. В настоящее время оперативные службы пытаются стабилизировать ситуацию. Однако точный масштаб нанесенного ущерба энергосистеме планируют установить только с наступлением светового дня. Россияне продолжают жаловаться на громкие звуки прилетов и полный блэкаут в части региона.

Атака на Бєлгород. / © соцмережі

Атака на Белгород — последние новости

Напомним, в ночь на 23 февраля в российском Белгороде после ракетного удара зафиксировали значительные разрушения объектов энергетики.

Ранее мы писали, что в Белгороде 220 тысяч абонентов остались в темноте и без тепла.