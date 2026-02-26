- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 105
- Время на прочтение
- 1 мин
В Белгороде снова "громко": город остался без света и воды
Белгород и область остались без света, воды и тепла после серии взрывов.
Вечером, 26 февраля, российский Белгород и близлежащий район оказались под массированным обстрелом. Местные жители жалуются на мощные взрывы, после которых в нескольких кварталах города и ряде населенных пунктов области исчезло электроснабжение.
Об этом сообщают в соцсетях, а также губернатор Белгородской области.
Местные власти заявляют о массированных ракетных обстрелах, которые повлекли за собой серьезные повреждения критической энергетической инфраструктуры. Кроме света, во многих районах города и нескольких населенных пунктах области исчезли водоснабжение и тепло.
Несмотря на крупные разрушения объектов жизнеобеспечения, по предварительной информации, обошлось без пострадавших среди гражданского населения. В настоящее время оперативные службы пытаются стабилизировать ситуацию. Однако точный масштаб нанесенного ущерба энергосистеме планируют установить только с наступлением светового дня. Россияне продолжают жаловаться на громкие звуки прилетов и полный блэкаут в части региона.
Атака на Белгород — последние новости
Напомним, в ночь на 23 февраля в российском Белгороде после ракетного удара зафиксировали значительные разрушения объектов энергетики.
Ранее мы писали, что в Белгороде 220 тысяч абонентов остались в темноте и без тепла.