В Белгородской и Курской областях анонсирована горячая ночь: "Мы были свидетелями только первого акта"

Пока там ситуация затихла, но может и разгореться позже.

Российские бойцы из добровольческого легиона "Свобода России" находятся на территории Курской и Белгородской областей. Они анонсировали "горячую ночь".

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил доброволец Алексей Барановский.

Как отмечается, бойцы добровольческого корпуса находятся на территории Курской и Белгородской областей. Пока там ситуация затихла, но может и разгореться позже.

"Наши боевые группы по-прежнему находятся на территории Курской области и Белгородской области. В течение всего дня столкновения как по волне такой, то затихали, то разгорались снова. На данный момент некоторое такое затишье, потому что наступает темное время суток. Но я уверен, что ночь будет горячая. В любом случае мы были свидетелями сегодня лишь первого акта по той многоактной пьесе. Ситуация будет развиваться и дальше", — рассказал Алексей Барановский.

Напомним, что проникновение на территорию РФ добровольцев и последующие атаки – это тактические успехи. Однако важнее в этих операциях информационная составляющая.

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