В Бердянске "бавовна": власти сообщают о масштабном пожаре в госпитале оккупантов

Во временно оккупированном Бердянске на базе отдыха вспыхнул пожар. Известно, что россияне используют здание в качестве военного госпиталя.

Об этом пресс-служба горсовета сообщила в Фейсбук.

В соцсетях ходят кадры огромного столба черного дыма над захваченной базой.

Как сообщают очевидцы, пожар произошел на базе отдыха "Райский уголок".

"По предварительной информации нам известно, что именно в этом заведении, которое до войны принадлежало главе РВА Алексею Бакаю, кафиры расположили госпиталь", — сообщили в горсовете.

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Вместо этого оккупанты говорят, что пожар произошел из-за плохой проводки.

Напомним, так называемый "губернатор" аннексированного Севастополя Михаил Развожаев 17 февраля сообщил о якобы сбитии беспилотника у Балаклавской электростанции.

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