В Бердянске "бавовна": власти сообщают о масштабном пожаре в госпитале оккупантов

В соцсетях обнародуют кадры пожара
Во временно оккупированном Бердянске на базе отдыха вспыхнул пожар. Известно, что россияне используют здание в качестве военного госпиталя.
Об этом пресс-служба горсовета сообщила в Фейсбук.
В соцсетях ходят кадры огромного столба черного дыма над захваченной базой.
Как сообщают очевидцы, пожар произошел на базе отдыха "Райский уголок".
"По предварительной информации нам известно, что именно в этом заведении, которое до войны принадлежало главе РВА Алексею Бакаю, кафиры расположили госпиталь", — сообщили в горсовете.
Вместо этого оккупанты говорят, что пожар произошел из-за плохой проводки.
Напомним, так называемый "губернатор" аннексированного Севастополя Михаил Развожаев 17 февраля сообщил о якобы сбитии беспилотника у Балаклавской электростанции.
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