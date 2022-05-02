В Белгородской области идет сосредоточение резервов оккупантов для ведения боевых действий на востоке – Генштаб

В Белгородской области идет сосредоточение резервов оккупантов для ведения боевых действий на востоке – Генштаб

В Генеральном штабе ВС Украины рассказали об обстановке на фронтах в течение 68-х суток полномасштабной войны РФ против Украины.

Так, оккупанты, которые массово отказываются идти в новое наступление на Харьковщине, продолжают обстрелы позиций украинских войск. Также враг наносит удары по гражданским объектам, которые расположены недалеко от государственной границы Украины с территории России.

Об этом сообщили в Генштабе вечером 2 мая.

В сообщении также говорится, что в Белгородской области идет сосредоточение резервов оккупантов для ведения боевых действий в Восточной операционной зоне.

Напомним, потери российских оккупантов в живой силе в Украине приближаются к 24 тысячам человек. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.

Оккупанты ударили по агропредприятию в Синельниковском районе

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